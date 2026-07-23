Во Вьетнаме разъяснили новые правила въезда для туристов

Новые правила санитарно-карантинного контроля во Вьетнаме пока не применяются к прибывающим пассажирам. Об этом сообщило Посольство России в стране.

С 1 июля 2026 года во Вьетнаме вступили в силу нормы, предусматривающие предварительное заполнение медицинской декларации на интернет-портале Министерства здравоохранения перед пересечением государственной границы.

Однако, как пояснили российским дипломатам представители вьетнамской стороны, требование будет вводиться только по отдельному решению Министерства здравоохранения Вьетнама. Основанием для этого станет эпидемиологическая ситуация в стране и мире.

В настоящее время обязательное заполнение медицинской декларации для въезжающих не действует. Соответствующие требования к пассажирам пока не предъявляются.

В посольстве рекомендовали следить за официальной информацией, поскольку порядок въезда может быть изменён в зависимости от санитарной обстановки.

Ранее в посольстве РФ разъяснили, что система предварительной электронной регистрации иностранных пассажиров во Вьетнаме (PAI) пока работает в тестовом режиме, и заполнение формы необязательно для пограничного контроля, но в будущем может стать обязательным в крупных аэропортах. Пассажирам могут предложить заполнить декларацию по требованию миграционной службы.