Петербург отметит День ВМФ без парада и салюта

В Петербурге на День Военно-Морского Флота 26 июля не будет ни военного парада, ни праздничного салюта. Об этом стало известно из программы торжеств, которую опубликовала администрация города на своём официальном сайте.

Праздничные мероприятия начнутся в 09:00 с церемонии возложения венков и живых цветов к памятникам основателя Северной столицы Петра Первого и легендарного адмирала Фёдора Ушакову.

Кульминацией станет зажжение факелов на Ростральных колоннах — их огонь будет пылать в два сеанса: дневной промежуток с 11:00 до 14:00 и вечерний, с 21:00 до 23:30. Завершающим аккордом праздника станет масштабный гала-концерт на сцене БКЗ «Октябрьский», стартующий в 17:00. В акватории Невы в ночь с 26 на 27 июля Троицкий, Дворцовый мосты и мост Бетанкура окрасятся в цвета российского триколора.

Ранее сообщалось, что в 2026 году День ВМФ выпадает на 26 июля — праздник традиционно отмечают в последнее воскресенье месяца. У флота в этом году будет юбилей: 330 лет со дня, когда в 1696 году Боярская дума по настоянию Петра I постановила «Морским судам быть».