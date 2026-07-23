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23 июля, 14:34

«Была самой совершенной»: Советская ракета 5В55 стала основой для новой ПВО Европы и Киева

На Западе оценили советскую зенитную ракету 5В55 для ПВО Украины

Обложка © ТАСС / В.Толочко

Обложка © ТАСС / В.Толочко

Советскую зенитную ракету 5В55, на базе которой планируют создать совместную европейско-украинскую систему противовоздушной обороны, назвали лучшим перехватчиком своего класса. Такую оценку изделию СССР дало западное издание MWM.

В публикации отмечается, что ракета 5В55, состоящая на вооружении с 1978 года, на протяжении более десяти лет удерживала статус одной из наиболее совершенных в своём классе систем ПВО. Её боевые возможности позволяли эффективно поражать воздушные цели в колоссальном диапазоне высот — от считанных метров над поверхностью земли до высоты свыше 25 километров.

Ракеты семейства 5В55 применялись в зенитных комплексах С-300. У изделия бесконтактный радиолокационный взрыватель, а вес боевой части достигает 133 килограммов. Базовый вариант 5В55К поражает самолёт на расстоянии до 47 километров.

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Ранее сообщалось, что военный эксперт Дмитрий Корнев усомнился в способности Киева создать боеспособную баллистическую ракету к осени. По его словам, компания Fire Point, разрабатывающая изделие класса «Искандер», опирается на советские и украинские наработки, однако заявленные сроки выглядят чересчур амбициозными, а прогноз главного конструктора о возможном боевом применении уже осенью он назвал слишком оптимистичным. Эксперт подчеркнул, что без полноценных лётных испытаний такие проверки не имеют смысла.

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Вероника Бакумченко
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