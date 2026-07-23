Бывшего замначальника полиции Челябинска задержали за мошенничество с выплатами

В Челябинске задержан бывший заместитель начальника УМВД областного центра Николай Осипов. Мужчину подозревают в мошенничестве с компенсациями за аренду жилья. Об этом URA.ru сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По версии следствия, Осипов подавал фиктивные документы на возмещение расходов за наём помещений, которые фактически ему принадлежали. Ущерб превысил 260 тысяч рублей. Дело вскрыли сотрудники собственной безопасности ГУ МВД, ФСБ и СКР.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ («Мошенничество при получении выплат»). Проверяются другие возможные эпизоды.

А ранее Life.ru сообщал, что в Тюменской области задержали руководителя отдела экономической безопасности полиции в Когалыме. Мужчина сфабриковал доказательную базу. Именно на этих сфальсифицированных материалах впоследствии и было построено уголовное дело.