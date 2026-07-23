Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 июля, 14:42

Бывшего замначальника полиции Челябинска задержали за мошенничество с выплатами

Обложка © VK / Полиция Челябинска

Обложка © VK / Полиция Челябинска

В Челябинске задержан бывший заместитель начальника УМВД областного центра Николай Осипов. Мужчину подозревают в мошенничестве с компенсациями за аренду жилья. Об этом URA.ru сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По версии следствия, Осипов подавал фиктивные документы на возмещение расходов за наём помещений, которые фактически ему принадлежали. Ущерб превысил 260 тысяч рублей. Дело вскрыли сотрудники собственной безопасности ГУ МВД, ФСБ и СКР.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ («Мошенничество при получении выплат»). Проверяются другие возможные эпизоды.

Экс-главу «Ярославского АТП» задержали по делу о злоупотреблении полномочиями
Экс-главу «Ярославского АТП» задержали по делу о злоупотреблении полномочиями

А ранее Life.ru сообщал, что в Тюменской области задержали руководителя отдела экономической безопасности полиции в Когалыме. Мужчина сфабриковал доказательную базу. Именно на этих сфальсифицированных материалах впоследствии и было построено уголовное дело.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Криминал
  • Происшествия
  • Челябинская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar