Медиаконсультант Александр Зимовский прокомментировал заявление экс-главкома ВСУ Александра Сырского о том, что он оставляет армию «в состоянии наступления». Слова эксперта прозвучали в эфире радио «Комсомольская правда».

По мнению эксперта, если хотя бы один украинский солдат действительно бежал вперёд в момент отставки, формально Сырский прав. Однако реальность такова: армия находится в стратегической обороне, и смена главкома или приход новых генералов этого не изменит.

Зимовский также обратил внимание, что Зеленскому пришлось менять военное руководство в разгар конфликта, причём в не лучший для Киева период, пишет kp.ru.

А ранее в Сети опровергли сообщения, что бывший главнокомандующий ВСУ Александр Сырский передал своему преемнику Михаилу Драпатому армию, находящуюся в состоянии наступления. Заявления, что с начала 2026 года украинские войска якобы вернули под свой контроль около 700 квадратных километров территории, не соответствуют реальной обстановке на линии боевого соприкосновения.