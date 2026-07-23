Американский журналист Такер Карлсон заявил, что Соединённые Штаты потеряли свой суверенитет много лет назад. По его словам, ключевую роль в этом сыграл «Моссад», который десятилетиями распространял дезинформацию среди американских политиков.

В качестве примера он привёл ложь о том, что убийство аятоллы, шиитского «папы», приведёт к краху иранского правительства. Карлсон в интервью RT подчеркнул, что ни одно разведывательное агентство США этого не утверждало — это была информация от израильской разведки.

А ранее Такер Карлсон заявил об арестах американцев после поездок в Россию. По его словам, путешественников берут под стражу прямо по прилёте домой. При этом официальных подтверждений массовых задержаний возвращающихся туристов пока нет. Представители американских ведомств ситуацию никак не комментируют.