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23 июля, 15:24

Такер Карлсон заявил, что США потеряли суверенитет из-за влияния «Моссада»

Обложка © ТАСС / ЕРА / SHAWN THEW / POOL

Обложка © ТАСС / ЕРА / SHAWN THEW / POOL

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что Соединённые Штаты потеряли свой суверенитет много лет назад. По его словам, ключевую роль в этом сыграл «Моссад», который десятилетиями распространял дезинформацию среди американских политиков.

В качестве примера он привёл ложь о том, что убийство аятоллы, шиитского «папы», приведёт к краху иранского правительства. Карлсон в интервью RT подчеркнул, что ни одно разведывательное агентство США этого не утверждало — это была информация от израильской разведки.

Такер Карлсон предупредил о риске революции в США
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А ранее Такер Карлсон заявил об арестах американцев после поездок в Россию. По его словам, путешественников берут под стражу прямо по прилёте домой. При этом официальных подтверждений массовых задержаний возвращающихся туристов пока нет. Представители американских ведомств ситуацию никак не комментируют.

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Дарья Нарыкова
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