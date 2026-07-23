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23 июля, 15:31

«Это такие дети»: Воспитательница из Сочи оправдалась за издевательства над малышами

Истязавшая малышей воспитательница из Сочи заявила, что это «такие дети»

В Сочи задержана воспитательница детского сада №35 вместе с коллегой по подозрению в систематическом применении физического насилия к детям. Она пыталась оправдаться перед Kub Mash за свои действия, утверждая, что «это такие дети».

Видео © Telegram/Kub Mash

По словам Мадины К., дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) могут проявлять агрессию — кусаться, драться, вырывать волосы и бросаться на сверстников. Воспитательница добавила, что доказать свою невиновность иначе невозможно, так как снимать рабочий день с детьми без согласия родителей запрещено. Родители, однако, не верят этим объяснениям.

Няня в детсаду залила в рот плачущему малышу чистящее средство для труб
Няня в детсаду залила в рот плачущему малышу чистящее средство для труб

Следственные органы Сочи возбудили уголовное дело по статьям 117 и 156 УК РФ, которые предусматривают ответственность за истязание несовершеннолетних и ненадлежащее исполнение обязанностей по их воспитанию. Теперь правоохранителям предстоит во всём разобраться.

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ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Николь Вербер
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