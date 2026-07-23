Вооружённый ножом мужчина захватил заложника в банке в Регенсбурге

Вооружённый ножом мужчина захватил заложника в отделении банка в немецком Регенсбурге. Полиция проводит масштабную операцию на западе города. Об этом пишет Welt.

Инцидент произошёл около 14:50 по местному времени в филиале на улице Реннвег. Район вокруг здания оцепили, к месту стянули экстренные службы. По предварительным данным, нападавший тяжело ранил одного человека. Пострадавшего доставили в больницу, его состояние оценивается как угрожающее жизни.

Предполагается, что преступник остаётся внутри помещения и удерживает как минимум одного заложника. Правоохранители призвали жителей не приближаться к месту происшествия. Информация о требованиях захватчика и мотивах нападения пока не раскрывается. Полицейская операция продолжается.

Ранее Life.ru писал, что 11 июля мужчина несколько часов удерживал женщину в супермаркете в Берлине. Полиция оцепила район Мариенфельде и начала спецоперацию.