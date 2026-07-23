Попытка москвича спасти сейф с фамильными драгоценностями обернулась ущербом в 71 млн рублей

Телефонные мошенники обманули 25-летнего жителя Москвы более чем на 71 миллион рублей. Аферисты убедили молодого человека, что семейные деньги и драгоценности необходимо задекларировать. Об этом рассказали в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

Неизвестные звонили жителю столицы от имени сотрудников различных ведомств. Используя психологическое давление, они заставили москвича включить видеосвязь и показать имущество, находившееся в квартире.

Когда злоумышленники увидели содержимое сейфа, то заявили о необходимости передать все ценности для проверки. Потерпевший поверил аферистам и отдал хранилище приехавшему курьеру. Внутри находились рубли, иностранная валюта и ювелирные украшения стоимостью около 500 тысяч рублей. Общий ущерб превысил 71 миллион.

Полицейские задержали предполагаемого посредника — 26-летнего москвича. К этому моменту он уже успел передать похищенное сообщникам.

Выяснилось, что фигуранта ранее привлекали к уголовной ответственности за два похожих преступления в центре столицы. Возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере, подозреваемого отправили под домашний арест.

Ранее Life.ru писал, что в июле другой житель столицы по указанию аферистов купил золотые слитки на 30,6 миллиона рублей и отдал их курьеру. Полиция раскрыла схему и задержала предполагаемого участника преступления.