64-летний Кожемяко поиграл мышцами на турнике перед жителями Находки

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко в свои 64 года впечатлил приморцев отличной физической формой. Кадры с мероприятия опубликовал его пресс-секретарь в Telegram.

Видео © Telegram/РУДЕНЧИК

Во время проверки новой спортивной площадки у школы в Находке глава региона продемонстрировал акробатические умения на турнике, вызвав громкие аплодисменты и крики «браво!».

«Как думаете, сколько раз подтянулся губернатор? Олег Кожемяко тестирует новую спортивную площадку. И даже не просите меня прокомментировать — это ИИ или нет, я сам не уверен», — написал в шутливой форме пресс-секретарь Кожемяко.

Кстати, мышцами на турнике он играет уже не первый раз. Ранее во время встречи со спортсменом из Находки губернатор решил вспомнить годы службы в Армии и выполнил несколько упражнений. Да и вообще глава региона часто демонстрирует пример спорта и закалки — Life.ru показывал, как Кожемяко принял ледяной душ при минус 25 градусах в рамках акции «Закалённая Россия — сильная страна», вызывая восторг у подписчиков.