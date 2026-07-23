Воздухан победил Холанда и пухососов: Названы самые популярные в России новые мемы

Мем «Воздухан» стал самым популярным в российском сегменте интернета во втором квартале 2026 года. Brand Analytics насчитала 367,6 тысячи его упоминаний в русскоязычных соцмедиа.

Рейтинг мемов Рунета во втором квартале 2026 года. Фото © Brand Analytics

При составлении рейтинга специалисты проанализировали более девяти миллиардов сообщений, опубликованных с апреля по июнь. В список включали только новые шутки и вирусные форматы, которые появились или резко набрали популярность именно в этот период.

Воздуханом пользователи называют человека, который громко рассуждает о своих планах и успехах, но ничего не делает. Популярность образа усилили созданные нейросетями персонажи с вентиляторами и кондиционерами вместо голов.

Второе место заняла «Черемша» с 331 тысячей упоминаний. Гибрид кролика и льва стал частью абсурдной псевдосоветской вселенной, населённой другими странными существами. Тройку лидеров замкнула «Бурмалда», собравшая 228 тысяч упоминаний. Это слово превратилось из мемного эвфемизма, которым стримеры и блогеры обозначали онлайн-казино для обхода фильтров платформ, в универсальный термин для всего нелепого, странного или абсурдного.

Далее расположились «Котость», фраза «Да ты шуешь!» и «Пухосос». Последний мем появился благодаря роликам о вымышленных синих машинах, которые якобы собирают тополиный пух на московских улицах.

В первую десятку также вошли «Боня-оппозиционер», «Антон Чигур никого не убивал», «Гора Эверест на фоне меня» и нейросетевая версия песни «Седая ночь» в исполнении Канье Уэста.

Нижнюю часть рейтинга заняли Плаксик, Брдыщ, шутки про Джона Джонса, Уиллема Дефо и Эрлинга Холанда, «Мышь позора», «7×7=49», сок «Любимый» и торт «Санчо Панчо». Замкнули двадцатку «Межбоковые зеркала» — фраза, завирусившаяся после презентации Lada Azimut на ПМЭФ.

Напомним, что в мае нейросетевой кавер на «Седую ночь» голосом Канье Уэста набрал около 29 миллионов просмотров на YouTube. Вирусный трек также поднялся на первое место мирового чарта Shazam.