Граф Шереметев вернулся в Склиф после выписки и поздравил НИИ с днём рождения

Граф Петр Шереметев обратился за медицинской помощью в Институт имени Склифосовского и уже на следующий день вернулся туда в хорошем самочувствии. Потомок основателя Странноприимного дома Николая Шереметева поблагодарил врачей и поздравил институт с днём рождения.

Граф Шереметев поздравил Институт Склифосовского с днём рождения Видео © Telegram / Склиф

Медики рассказали, что накануне граф остался под впечатлением от качества и скорости работы медицинской команды.

Во время повторного визита главный врач Склифа вместе с заместителями провёл для почётного гостя экскурсию по Флагманскому центру.

Шереметеву показали современные медицинские технологии и рассказали о работе различных отделений и направлениях лечения.

Также гостю представили планы по развитию института, в том числе строительство нового корпуса. Речь шла о будущих отделениях и инновациях, которые планируют внедрить в здании.

Петр Шереметев является потомком графа Николая Шереметева, основавшего Странноприимный дом, на базе которого впоследствии появился Институт Склифосовского.

Напомним, ранее графа Петра Шереметева экстренно госпитализировали после обморока в одном из ресторанов в центре Москвы. По предварительным данным, ему стало плохо во время посещения заведения. После потери сознания ему незамедлительно вызвали бригаду скорой помощи, которая доставила пострадавшего в больницу.