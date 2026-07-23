Приведи иностранца — получи бонус: Дубай заплатит жителям за туристов

Власти Дубая предложили жителям ОАЭ бонусы стоимостью более 3000 дирхамов — около 610 фунтов стерлингов — за приглашение родственников и друзей из-за рубежа. Так эмират пытается вернуть туристов, число которых резко сократилось на фоне конфликта с Ираном, пишет The Guardian.

Программа получила название A Dubai Invite. Участник должен пригласить в Дубай человека, который не живёт в ОАЭ и въедет в страну по действующей туристической визе.

После приезда гостя местному жителю предоставят пакет привилегий. В него могут входить проживание в отелях, предложения от ресторанов, билеты в достопримечательности и другие туристические услуги. Это не денежная выплата на руки.

Один человек сможет получить не более трёх таких пакетов. Приглашённые туристы должны приехать до 31 октября 2026 года, при этом воспользоваться частью бонусов разрешат до декабря. Каждого гостя можно зарегистрировать в программе только один раз.

По данным британской газеты, туристическая отрасль Дубая столкнулась с серьёзным спадом после распространения боевых действий на страны Персидского залива. Число авиакомпаний, работающих в аэропортах эмирата, якобы сократилось вдвое, а некоторые гостиницы и другие предприятия потеряли более половины выручки. Официальной полной статистики в материале не приводится.

Интерес к инициативе оказался высоким: местные СМИ сообщили о более чем 10 тысячах заявок за первые 48 часов. Отели и развлекательные компании дополнительно предлагают скидки, бесплатные ночи и другие льготы.

Ранее Life.ru рассказывал, как война с Ираном ударила по экономике и туристической отрасли Дубая. Пятизвёздочные отели столкнулись с падением загрузки, мероприятия переносились, а обычно переполненный аэропорт заметно опустел.