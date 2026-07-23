Пожар после атаки БПЛА под Ульяновском тушат 279 человек и 78 единиц техники

В Новоспасском районе Ульяновской области продолжается локализация пожара, возникшего после утренней атаки беспилотников на объект топливно-энергетического комплекса. Об этом сообщил губернатор Алексей Русских.

На месте работают 279 человек и 78 единиц техники. К тушению также привлекли аэромобильную группировку МЧС России. Для координации действий власти создали оперативный штаб. Пожарные расчёты усилили, а глава региона поручил ответственным службам ускорить ликвидацию очагов.

«В Новоспасском районе продолжается локализация очагов возгорания после утренних ударов вражеских БПЛА самолётного типа по объекту ТЭК», — написал Русских в телеграм-канале.

Сотрудников предприятия успели эвакуировать. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Специалисты продолжают тушение и оценивают последствия атаки.

Напомним, утром 23 июля беспилотники атаковали объект ТЭК в Новоспасском районе. На территории предприятия начался пожар, к ликвидации которого оперативно приступили экстренные службы.