Русский язык идёт в Бразилию: Кравцов объяснил, зачем это нужно обеим странам
Кравцов: Россия укрепляет связи с Бразилией через русский язык
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Juan Ci
Министр просвещения Сергей Кравцов назвал продвижение русского языка за рубежом одной из приоритетных задач своего ведомства. Так глава ведомства прокомментировал новость о том, что великий и могучий будут изучать бразильские школьники.
«Продвижение русского языка за рубежом — это одна из приоритетных задач Министерства просвещения. Мы с особым теплом отмечаем интерес к нашему языку в Бразилии. Через язык открывается доступ к богатейшему пласту российской науки, образования и искусства», — приводит слова Кравцова пресс-служба Минпросвещения.
Такой подход, как отметил министр, закладывает прочную гуманитарную основу для выстраивания долгосрочных и взаимовыгодных отношений с бразильскими партнёрами.
Напомним, ранее стало известно, что Бразилия приняла решение о включении русского языка в программу ряда национальных школ в качестве иностранного. С российской стороны в переговорах участвовал директор Департамента интеграции национальной системы образования и международного сотрудничества Усман Рассуханов, сделавший акцент на укреплении двусторонних связей. Итогом консультаций стало согласование продвижения русского языка и его интеграция в программы профильного бразильского ведомства.
Больше материалов о проблемах и достижениях общества — в разделе «Общество» на Life.ru.