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23 июля, 17:09

Русский язык идёт в Бразилию: Кравцов объяснил, зачем это нужно обеим странам

Кравцов: Россия укрепляет связи с Бразилией через русский язык

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Juan Ci

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Juan Ci

Министр просвещения Сергей Кравцов назвал продвижение русского языка за рубежом одной из приоритетных задач своего ведомства. Так глава ведомства прокомментировал новость о том, что великий и могучий будут изучать бразильские школьники.

«Продвижение русского языка за рубежом — это одна из приоритетных задач Министерства просвещения. Мы с особым теплом отмечаем интерес к нашему языку в Бразилии. Через язык открывается доступ к богатейшему пласту российской науки, образования и искусства», — приводит слова Кравцова пресс-служба Минпросвещения.

Такой подход, как отметил министр, закладывает прочную гуманитарную основу для выстраивания долгосрочных и взаимовыгодных отношений с бразильскими партнёрами.

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Напомним, ранее стало известно, что Бразилия приняла решение о включении русского языка в программу ряда национальных школ в качестве иностранного. С российской стороны в переговорах участвовал директор Департамента интеграции национальной системы образования и международного сотрудничества Усман Рассуханов, сделавший акцент на укреплении двусторонних связей. Итогом консультаций стало согласование продвижения русского языка и его интеграция в программы профильного бразильского ведомства.

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Юлия Сафиулина
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