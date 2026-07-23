Украл шоу у президента: Американец устроил пародию на Трампа прямо за его спиной

Участник митинга Дональда Трампа в штате Джорджия привлёк внимание зрителей, в точности повторяя движения президента США. Мужчина находился прямо за спиной американского лидера и попадал в кадр трансляции.

Мужчина спародировал Трампа за его спиной на митинге в Джорджии. Видео © X/ RSBN

Курьёзный эпизод произошёл 22 июля во время выступления Трампа в школе Wheeler High School в городе Мариетта. Речь главы Белого дома продолжалась около 74 минут.

Пока президент жестикулировал, мужчина в костюме и красном галстуке синхронно двигал руками, качал головой и изображал характерную мимику политика. В некоторые моменты он также беззвучно повторял отдельные фразы.

Сам Трамп происходящего за спиной не замечал и продолжал выступление. Остальные участники встречи по-разному реагировали на импровизированное представление: одни улыбались, другие почти не обращали на него внимания.

Позднее мужчина поднял табличку с рекламой государственной программы инвестиционных счетов для детей Trump Accounts. Запись быстро разошлась по соцсетям и зарубежным СМИ. Пользователи назвали неизвестного «величайшим пародистом» и отметили, что на несколько минут он перетянул внимание публики с самого президента.

В июне Белый дом опубликовал ролик с Трампом, обыграв популярный молодёжный мем Six Seven. Видео появилось в официальном TikTok-аккаунте администрации США и быстро разошлось по соцсетям.