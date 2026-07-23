Тысячи людей застряли в пробке на Байкале из-за нехватки паромов

Многокилометровая очередь образовалась у паромной переправы Маломорская рыболовецкая станция (МРС) — Ольхон на Байкале. Водители и пассажиры застряли в машинах на несколько часов, а некоторым пришлось ждать проезда всю ночь. Об этом пишет телеграм-канал Mash.

Многокилометровая пробка образовалась у переправы на Ольхон. Видео © Telegram/ Mash

Ситуация обострилась в разгар туристического сезона, когда на линии остались только два судна из трёх. Паром «Семён Батагаев» временно прекратил рейсы из-за технической неисправности.

В общей очереди оказались не только отдыхающие, но и жители острова. Ранее они могли проезжать по отдельной полосе, однако летом эту практику отменили, поскольку она не была закреплена официальными правилами.

Местные рассказали, что из-за заторов не могли вовремя добраться до больницы или привезти на Ольхон лекарства и скоропортящиеся продукты. Одна из женщин возвращалась из роддома с новорождённым и провела в ожидании около восьми часов.

Инфраструктура у переправы оказалась не рассчитана на такое количество людей. По словам очевидцев, рядом с очередью работают лишь несколько торговых точек, а санитарные условия оставляют желать лучшего.

Вечером 23 июля власти сообщили, что на маршрут вернулись все три парома — «Дорожник», «Семён Батагаев» и «Ольхонские ворота». Перевозка пассажиров и автомобилей осуществляется бесплатно.

В Иркутской области также готовят правила приоритетного проезда для жителей острова. Кроме того, на переправе собираются создать электронную очередь, парковку, зоны отдыха, кафе и новые туалеты.

Ранее Life.ru писал, что летом 2026 года Байкал столкнулся со снижением туристического спроса из-за дождливой погоды и роста цен. На Ольхоне и в Листвянке стоимость жилья поднялась на 15–30%, а перелёты из Москвы и Санкт-Петербурга подорожали примерно на 20%.