Сервис «Плати по миру» обвинили в мошенничестве из-за пропажи денег со счетов

Сервис по выпуску банковских карт «Плати по миру» оказался в центре подозрительной истории с пропажей средств с клиентских счетов. Пользователи заметили, что ежемесячно с их карт исчезают суммы от 100 до 200 долларов, при этом операции никак не отражались в истории платежей, пишет Mash.

Клиенты объединились в профильных чатах и обратились в поддержку сервиса. Первоначально специалисты предположили, что списания связаны с задержками в обработке старых транзакций. Позже в компании признали технический сбой — «зависшее отображение поступления средств со стороны банка» — и вернули пострадавшим все пропавшие деньги.

Несмотря на возврат, пользователи выразили недовольство, заявив, что списания не выглядели случайными и могли продолжаться, если бы они не заметили их вовремя. Финтех «Плати по миру» работает с 2025 года и помогает оформлять виртуальные карты Mastercard.

Ранее Life.ru сообщал о другом виде финансового мошенничества: пользователи жаловались, что случайное касание всплывающих окон на сайте может привести к оформлению микрозайма или подписки. Опасность возникает, если ссылка маскируется под кнопку или картинку и ведёт на фишинговый сайт с запросом номера телефона или реквизитов карты.