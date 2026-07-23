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Регион
23 июля, 18:09

Госдума официально разрешила благоустраивать лесные тропинки в России

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Госдума разрешила официально благоустраивать тропинки в лесах. Депутаты приняли соответствующий закон сразу во втором и третьем чтениях.

Документ вносит поправки в Лесной кодекс и разрешает приводить в порядок пешеходные, велосипедные и беговые дорожки на участках рекреационного назначения. Работы можно будет вести по уже протоптанным маршрутам, в том числе пролегающим под кронами деревьев. Главное условие — полный запрет на сплошные и выборочные рубки зелёных насаждений. В ходе доработки инициативы парламентарии распространили действие новых норм и на городские леса.

Авторы законопроекта из числа сенаторов и депутатов ещё в январе обратили внимание на юридический парадокс. Десятки лет жители стихийно прокладывают удобные маршруты для прогулок, однако формальная принадлежность земли к лесному фонду не позволяла муниципалитетам уложить там асфальт или установить освещение. В пояснительной записке подчёркивалось, что из-за этого семьи с колясками, инвалиды и пожилые люди вынуждены месить грязь.

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Ранее сообщалось, что власти Московской области решили привести к единому стандарту благоустройство дворов, дорог и общественных пространств. Речь идёт не только о парках, но и о наведении порядка и опрятности во всём, что ежедневно видят жители, направляясь на работу, в школу или возвращаясь домой. Особый акцент будет сделан на жёсткой синхронизации работ по благоустройству с программой модернизации жилищно-коммунального хозяйства.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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Юлия Сафиулина
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