США озаботились якобы помощью России Ирану в ударах по объектам ЦРУ

Американская разведка выясняет, могла ли Россия помочь Ирану при атаках на объекты ЦРУ на Ближнем Востоке. Проверяется возможная передача данных для наведения или технологий, повысивших точность беспилотников, сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника.

Окончательных выводов у спецслужб США пока нет. Часть аналитиков допускает, что Тегеран мог целиться в американские дипломатические объекты и поразить находившиеся внутри подразделения ЦРУ без специальных сведений об их расположении.

По данным агентства, в марте удары пришлись как минимум по двум объектам американской разведки. Один из них находился в Посольстве США в Эр-Рияде, другой — на востоке Ирака. Информация о возможных дополнительных целях не раскрывается.

Источники Reuters утверждают, что при атаке в Саудовской Аравии могли использоваться усовершенствованные версии дронов Shahed. Одновременно проверяется версия о применении российской навигационной системы, способной повысить устойчивость аппаратов к помехам. Эти предположения официально не подтверждены.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать предположения о якобы помощи РФ Ирану. По его словам, сообщения о неких подозрениях не являются поводом для комментариев.