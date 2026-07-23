Иранский танкер прорвался через блокаду США в Оманский залив

Иранский нефтяной танкер сумел преодолеть американскую морскую блокаду и вошёл в Оманский залив. О прорыве сообщила государственная телерадиокомпания Исламской Республики.

Факт успешного прохода судна был зафиксирован вскоре после очередного витка эскалации конфликта. Ситуация резко обострилась 8 июля, когда вооружённые силы США нанесли серию ударов по иранской территории. В Вашингтоне объяснили атаку ответом на инцидент с торговым судном в Ормузском проливе. В тот же день президент Дональд Трамп объявил о разрыве перемирия с Тегераном.

Иран незамедлительно предпринял ответные действия, атаковав американские военные объекты в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Омане. Спустя неделю после начала обмена ударами, 14 июля, Соединённые Штаты официально восстановили режим морской блокады Исламской Республики.

Ранее элитное подразделение ВС Ирана — Корпус стражей исламской революции — объявило о задержании четырёх судов, пытавшихся пройти через Ормузский пролив без разрешения. По данным военных, они намеревались форсировать пролив при поддержке американской армии, однако в результате проведённой операции с применением ракет и беспилотников их движение было остановлено.