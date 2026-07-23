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Регион
23 июля, 18:28

Иранский танкер прорвался через блокаду США в Оманский залив

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /CeltStudio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /CeltStudio

Иранский нефтяной танкер сумел преодолеть американскую морскую блокаду и вошёл в Оманский залив. О прорыве сообщила государственная телерадиокомпания Исламской Республики.

Факт успешного прохода судна был зафиксирован вскоре после очередного витка эскалации конфликта. Ситуация резко обострилась 8 июля, когда вооружённые силы США нанесли серию ударов по иранской территории. В Вашингтоне объяснили атаку ответом на инцидент с торговым судном в Ормузском проливе. В тот же день президент Дональд Трамп объявил о разрыве перемирия с Тегераном.

Иран незамедлительно предпринял ответные действия, атаковав американские военные объекты в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Омане. Спустя неделю после начала обмена ударами, 14 июля, Соединённые Штаты официально восстановили режим морской блокады Исламской Республики.

Иран допустил ограниченный проход судов через Ормузский пролив
Иран допустил ограниченный проход судов через Ормузский пролив

Ранее элитное подразделение ВС Ирана — Корпус стражей исламской революции — объявило о задержании четырёх судов, пытавшихся пройти через Ормузский пролив без разрешения. По данным военных, они намеревались форсировать пролив при поддержке американской армии, однако в результате проведённой операции с применением ракет и беспилотников их движение было остановлено.

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Юлия Сафиулина
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