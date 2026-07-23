Россия и Азербайджан обсудили Каспийское море и изменение климата

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с помощником президента России, спецпредставителем по вопросам климата Русланом Эдельгериевым. В ходе встречи обсуждались направления сотрудничества по борьбе с изменением климата, а также активизация работы двусторонней рабочей группы по вопросам Каспийского моря.

Стороны подчеркнули важность сохранения водных ресурсов и уникальной экосистемы Каспийского моря, отметив необходимость усиления взаимодействия в рамках существующих соглашений.

Ранее стало известно, что Россия и Азербайджан планируют восстановить прямое авиасообщение по ряду направлений. Глава азербайджанского МИД сообщил, что первыми возобновят рейсы по маршрутам, которые были закрыты после крушения самолёта компании AZAL, однако конкретные даты и направления пока не уточняются.