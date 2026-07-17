Россия и Азербайджан восстановят прямые рейсы по ряду направлений

Россия и Азербайджан планируют в ближайшее время восстановить прямое авиасообщение по нескольким направлениям. Об этом заявил глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов после переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве.

«В ближайшее время ожидается восстановление прямых полётов по ряду направлений, куда распространялись ограничения после известного трагического случая в декабре 2024 года с нашим гражданским самолётом», — сказал Байрамов.

Какие именно маршруты возобновят первыми и когда состоятся начальные рейсы, министр не уточнил. Речь идёт о части направлений, закрытых азербайджанской стороной после крушения самолёта компании AZAL.

Пассажирский Embraer 190, следовавший из Баку в Грозный, потерпел катастрофу возле казахстанского Актау 25 декабря 2024 года. На борту находились 67 человек, 38 из них погибли, ещё 29 выжили.

После трагедии полёты из Баку были приостановлены в Грозный, Махачкалу, Сочи, Минеральные Воды, Владикавказ, Нижний Новгород, Самару, Саратов, Уфу и Волгоград. При этом авиасообщение между странами полностью не прекращалось — ограничения касались отдельных российских городов.

В апреле 2026 года Москва и Баку сообщили об урегулировании последствий катастрофы, включая вопрос выплаты компенсаций пострадавшим. В совместном заявлении МИД двух стран произошедшее связали с непреднамеренным срабатыванием системы ПВО в российском воздушном пространстве.

Возвращение рейсов станет одним из практических шагов по восстановлению транспортных связей между странами. Однако окончательное расписание будет зависеть от решений авиационных властей и перевозчиков.