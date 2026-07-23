Выпил у магазина и устроил дебош: Экс-звезду НБА арестовали за кражу бутылки водки

Бывшего игрока НБА Тая Лоусона задержали в городе Касл-Рок американского штата Колорадо. Баскетболиста обвинили в краже бутылки водки Tito's стоимостью 34 доллара. Об этом пишет Denver Sports.

По данным полиции, спортсмен вышел из магазина, не заплатив за алкоголь. Владелица торговой точки увидела, как мужчина отпил из бутылки на улице, и позвонила в экстренные службы.

Затем Лоусон отправился в расположенный неподалёку ресторан и сел за барную стойку. Очевидица рассказала, что он шатался и выглядел нетрезвым. Прибывшие правоохранители также почувствовали запах алкоголя.

Баскетболиста доставили в тюрьму округа Дуглас. Ему предъявили обвинение в магазинной краже на сумму менее 300 долларов. Во время задержания Лоусон оскорблял полицейского. В камере он пинал стеклянную стену, кричал «остановитесь» и плевал на пол. Позднее мужчина успокоился и принёс извинения за своё поведение.

Лоусону 38 лет. В 2009 году «Миннесота Тимбервулвз» выбрала его под 18-м номером на драфте. В НБА спортсмен провёл шесть сезонов в составе «Денвер Наггетс», а также выступал за «Хьюстон Рокетс», «Индиану Пэйсерс», «Сакраменто Кингз» и «Вашингтон Уизардс». Последний матч в Национальной баскетбольной ассоциации он сыграл в 2018 году, после чего выступал в лигах Китая, Греции, Туниса и Венесуэлы. Также в 2011 году во время локаута играл за литовский «Жальгирис».

На студенческом уровне Лоусон побеждал в NCAA, становился обладателем приза имени Боба Коузи (лучшему разыгрывающему защитнику) и «Баскетболистом года» конференции ACC. Все достижения пришлись на 2009 год.

А в июне полиция Атланты задержала бывшего временного чемпиона UFC Дастина Порье за появление в общественном месте в нетрезвом состоянии. Спортсмен провёл под стражей около четырёх часов, хотя после завершения карьеры рассказывал, что встал на путь трезвой жизни.