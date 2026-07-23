Трамп: Визит Си Цзиньпина в США состоится 24 сентября

Американский президент Дональд Трамп сообщил, что визит председателя КНР Си Цзиньпина в Соединённые Штаты состоится 24 сентября. По его словам, встреча с лидером Китая пройдёт в Вашингтоне.

«Президент Си [Цзиньпин] приезжает 24 сентября», — сказал он журналистам.

Ранее Трамп побывал в Пекине 14–15 мая. Госсекретарь США Марко Рубио уточнил, что целью поездки было прямое взаимодействие руководителей двух крупнейших экономик мира. Он отметил, что между США и КНР неизбежны разногласия и раздражители, однако обе страны обязаны поддерживать диалог и развивать отношения.

Между тем, подготовка к визиту Си Цзиньпина в США продолжается, несмотря на резкие заявления Трампа о вмешательстве Пекина в американские выборы. Госсекретарь подчеркнул, что стратегический диалог и поддержание дипломатических каналов важны для обеих держав.