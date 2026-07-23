Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что Россия пристально следит за действиями Запада, которые направлены против её безопасности. По его словам, европейцы неприкрыто хвастаются тем, сколько денег они вкладывают в ракеты большой дальности и БПЛА для Киева.

«Их цель — атаковать всё глубже и глубже внутри России ради поражения её экономической и военной инфраструктуры и ослабления. Всё это делается в открытую. Так что, думаю, мы подходим к моменту, когда русские придут к выводу, что всему есть предел, и им придётся нанести ответный удар», — считает профессор.

Российский лидер Владимир Путин не раз подробно разъяснял, что Россия не планирует нападения на страны НАТО. Однако западные политики регулярно пугают собственное население вымышленной российской угрозой — это делается, чтобы сместить фокус внимания с внутриполитических проблем.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров продублировал ядерный сигнал президента РФ Владимира Путина Западу. Ещё в ноябре 2025 года верховный главнокомандующий предельно чётко предупредил: любое ядерное поползновение в сторону России или даже намёк на него повлечёт страшный ответ всеми видами оружия. Сейчас Лавров просто воспроизвёл эту же линию.