В Колумбии бык прорвался на трибуны во время корриды, пострадали четыре человека

Во время традиционной колумбийской корралехи бык выскочил с арены прямо в сектор со зрителями, спровоцировав давку и панику. По предварительным данным, тяжёлые травмы получили не менее четырёх человек, сообщает Need to know.

Бык выскочил на арену со зрителями во время корриды. Видео © X / NotiCancha

Происшествие случилось 20 июля в районе Кастилья муниципалитета Кояйма департамента Толима, где в День независимости Колумбии проходили праздничные мероприятия. Очевидцы сняли на видео, как животное мчится вдоль ограждения, а затем одним прыжком преодолевает барьер и оказывается среди публики. Люди в ужасе разбегались по трибунам, пытаясь укрыться от разъярённого быка. Пострадавших осмотрели прибывшие медики, после чего их доставили в больницы.

Корралеха — традиционный праздник, распространённый в ряде регионов Колумбии. Во время него быков выпускают на временную арену, где с ними могут взаимодействовать не только участники представления, но и обычные посетители.

После инцидента секретарь по внутренним делам департамента Толима Рикардо Суарес выступил с жёсткой критикой подобных мероприятий. По его словам, произошедшее вновь показало опасность таких развлечений как для людей, так и для животных. Чиновник заявил, что подобные зрелища не имеют отношения ни к культуре, ни к храбрости, и призвал отказаться от практики проведения корралехи в регионе.

Ранее в Памплоне во время пятого забега с быками на фестивале Сан-Фермин 13 человек получили серьёзные травмы. Шесть быков бежали по узким улицам города, когда один из них отделился от основной группы и врезался в толпу, пробив мужчине рогом бок лица. Пострадавшего сразу же госпитализировали в Университетскую больницу Наварры. Ещё двенадцать участников обратились за медицинской помощью из-за ушибов, порезов и травм, полученных при падениях и столкновениях.