Бурый медведь ранил женщину в горах на Аляске

Женщина на Аляске стала жертвой нападения медведя во время похода в горы. Об этом пишет People.

По данным People, женщина находилась на маршруте в сопровождении ещё одного человека и трёх собак. Внезапно из зарослей ольхи появился бурый медведь, напал на неё и скрылся. Пострадавшую оперативно госпитализировали — её состояние стабильно, угрозы жизни нет.

Погода в день происшествия была ненастной: в горах усилился ветер. Специалисты департамента рыболовства и охоты Аляски (ADFG) полагают, что медведь не услышал приближающихся людей и собак, поэтому был застигнут врасплох и атаковал в целях самообороны. Кроме того, как отметили в департаменте, рядом с местом нападения лежала туша лося — возможно, хищник защищал свою добычу.

Ранее путешествие на рыбалку для пожилой семейной пары из Канады закончилось трагедией. В провинции Квебек медведь напал на 70-летних супругов, которые отправились отдыхать к озеру Мактавиш. Тело Джея нашли у берега озера, а Деб — рядом с домиком, где супруги остановились на отдых. Правоохранители установили, что причиной гибели стало нападение медведя. Животное удалось обнаружить спустя несколько дней после трагедии и ликвидировать.