В Паттайе загрузка отелей упала до 15–20%, курорт остался без туристов

Заполняемость гостиниц упала до 15–20% в Паттайе и провинции Чонбури. Об этом сообщил «Турпром» со ссылкой на Ассоциацию отелей Таиланда Eastern и Туристическую федерацию Чонбури.

По данным отраслевых организаций, число туристов сократилось на 20–30% по сравнению с обычными показателями. При этом большинству гостиниц для выхода на безубыточность требуется загрузка не ниже 40–50%.

«Ситуация с туризмом в районе города Паттайя и провинции Чонбури сталкивается с резким спадом в межсезонье путешествий. В низкий сезон количество туристов на рынке сокращается, встречи и семинары прекращаются, количество рейсов уменьшается, в результате чего многие отели вынуждены работать с ценами ниже точки безубыточности», — сообщил источник издания.

Отельеры снизили стоимость проживания в среднем на 15%. На отдельные пакетные предложения скидки достигают 20–30%. Однако эти меры пока не помогли восстановить спрос. На туристический поток также повлияло сокращение авиасообщения. Рост цен на билеты дополнительно сократил спрос на поездки.

Часть гостиниц начала привлекать долгосрочных арендаторов. Другие отели снизили тарифы до минимального уровня, чтобы сохранить загрузку хотя бы на уровне 15–20%. Местные власти пока не представили конкретных мер поддержки отрасли. Участники рынка рассчитывают на улучшение ситуации в ноябре, когда в Таиланде начинается высокий сезон. Отельеры ожидают возвращения туристов из России, Китая и европейских стран.

Ранее полиция Таиланда задержала в провинции Чонбури четырёх россиян по делу о сделках с элитной недвижимостью. Следователи проверяют 33 компании и изучают деятельность жилых комплексов общей стоимостью свыше 5 млрд батов, или около $154 млн. Проекты продвигали в интернете под названием «русская деревня». Правоохранители выясняют, могли ли организаторы оформлять граждан Таиланда фиктивными акционерами для обхода ограничений на владение землёй иностранцами. Во время обысков по 41 адресу полиция изъяла документы, компьютеры и другую технику.