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23 июля, 20:16

41-летняя Ольга Серябкина показала фигуру в чёрном бикини

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / seryabkina

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / seryabkina

Певица Ольга Серябкина поделилась с поклонниками серией кадров, на которых предстала в чёрном купальнике. Публикация бывшей солистки группы «Серебро» появилась в её личном блоге.

Артистка выбрала лаконичный пляжный образ: раздельный купальник с тонкими бретелями и плавками с высокой посадкой. На фотографиях Серябкина позирует, демонстрируя спортивную фигуру. Снимки быстро привлекли внимание подписчиков. Пользователи активно отреагировали на публикацию, которая набрала свыше 17 тысяч лайков.

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Ранее Серябкина призналась, что полностью погружена в подготовку сольного концерта и работу над новым материалом. По её словам, одно выступление требует много времени и усилий, поэтому другие проекты пока невозможны. Она также рассказала, что для поддержания формы занимается спортом, следит за питанием и посещает косметолога.

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Тимур Хингеев
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