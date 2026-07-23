41-летняя Ольга Серябкина показала фигуру в чёрном бикини

Певица Ольга Серябкина поделилась с поклонниками серией кадров, на которых предстала в чёрном купальнике. Публикация бывшей солистки группы «Серебро» появилась в её личном блоге.

Артистка выбрала лаконичный пляжный образ: раздельный купальник с тонкими бретелями и плавками с высокой посадкой. На фотографиях Серябкина позирует, демонстрируя спортивную фигуру. Снимки быстро привлекли внимание подписчиков. Пользователи активно отреагировали на публикацию, которая набрала свыше 17 тысяч лайков.

Ранее Серябкина призналась, что полностью погружена в подготовку сольного концерта и работу над новым материалом. По её словам, одно выступление требует много времени и усилий, поэтому другие проекты пока невозможны. Она также рассказала, что для поддержания формы занимается спортом, следит за питанием и посещает косметолога.