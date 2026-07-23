Пентагон включил 33 российских вуза в список угроз нацбезопасности

Пентагон уведомил о внесении 33 высших учебных заведений России в реестр организаций, рассматриваемых как потенциальная опасность для нацбезопасности Соединённых Штатов. Данное решение, отмечается в заявлении ведомства, продиктовано стремлением администрации не допустить передачи технологий в страны, представляющие, по мнению США, угрозу для национальной безопасности.

В перечне, составленном США, оказались 130 научных и образовательных заведений из Китая, Ирана и России. Среди российских — Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Высшая школа экономики и Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана.

«Ведомство рекомендует отечественным исследователям, академическим учреждениям и партнёрам из промышленного сектора проявлять особую осторожность при рассмотрении возможности сотрудничества, финансирования или обмена данными с любым учреждением, включённым в этот список», — говорится в заявлении.

По версии Пентагона, эти учреждения занимаются деятельностью, которая, как утверждается, увеличивает риск неправомерного использования результатов исследований, финансируемых американским правительством.

Ране палата представителей Конгресса США одобрила крупный оборонный пакет, в котором заложены $1,15 трлн на нужды национальной безопасности в 2027 году. Документ поддержали 216 конгрессменов, 212 выступили против. Теперь инициативу должен рассмотреть Сенат. Если там её тоже одобрят, законопроект поступит на подпись президенту США Дональду Трампу. Однако путь к финальному утверждению может оказаться непростым: республиканцам придётся искать поддержку как минимум 60 сенаторов, а это в нынешней конфигурации Конгресса совсем не гарантировано.