Анфиса Чехова вернулась в Россию после четырёх месяцев в США

Анфиса Чехова вернулась в Россию после четырёх месяцев пребывания в Соединённых Штатах. Об этом она сообщила в соцсетях.

Анфиса Чехова опубликовала видео возвращения в Россию. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / achekhova

Телеведущая уехала в США из-за болезни своей собаки по кличке Картошка. По данным источника, российские ветеринары не смогли помочь животному. В Америке Чехова нашла специалиста, который занялся лечением питомца.

Во время длительного пребывания за границей телеведущая столкнулась с состоянием, которое она назвала «болезнью эмигранта». Чехову начали раздражать английская речь, местный менталитет и бытовые привычки американцев. При этом телеведущая не считала свой отъезд эмиграцией. Она объясняла, что обстоятельства вынудили её временно задержаться за океаном. После завершения четырёхмесячной поездки Чехова приехала обратно в Россию.

Ранее сообщалось, что Анфиса Чехова хочет родить совместного ребёнка от мужа, актёра Александра Златопольского. Телеведущая считает появление общего ребёнка важным для семьи. При этом она не планирует делать ЭКО из-за возможных рисков для здоровья. Чехова также хочет провести вторую свадебную церемонию на природе в тёплое время года.