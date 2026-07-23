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23 июля, 20:37

Анфиса Чехова вернулась в Россию после четырёх месяцев в США

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / achekhova

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / achekhova

Анфиса Чехова вернулась в Россию после четырёх месяцев пребывания в Соединённых Штатах. Об этом она сообщила в соцсетях.

Анфиса Чехова опубликовала видео возвращения в Россию. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / achekhova

Телеведущая уехала в США из-за болезни своей собаки по кличке Картошка. По данным источника, российские ветеринары не смогли помочь животному. В Америке Чехова нашла специалиста, который занялся лечением питомца.

Во время длительного пребывания за границей телеведущая столкнулась с состоянием, которое она назвала «болезнью эмигранта». Чехову начали раздражать английская речь, местный менталитет и бытовые привычки американцев. При этом телеведущая не считала свой отъезд эмиграцией. Она объясняла, что обстоятельства вынудили её временно задержаться за океаном. После завершения четырёхмесячной поездки Чехова приехала обратно в Россию.

Анфиса Чехова отпраздновала день рождения своей тяжелобольной собаки Картошки
Анфиса Чехова отпраздновала день рождения своей тяжелобольной собаки Картошки

Ранее сообщалось, что Анфиса Чехова хочет родить совместного ребёнка от мужа, актёра Александра Златопольского. Телеведущая считает появление общего ребёнка важным для семьи. При этом она не планирует делать ЭКО из-за возможных рисков для здоровья. Чехова также хочет провести вторую свадебную церемонию на природе в тёплое время года.

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Антон Голыбин
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