Сбежавшие кабаносвиньи терроризируют жителей Кировской области

Десятки гибридов диких кабанов и домашних свиней выходят к людям в Афанасьевском районе Кировской области. Животные нападают на жителей, портят огороды и создают угрозу аварий.

Стадо заметили в селе Бисерово, а также в деревнях Жарковы и Алёшкины. Кабаносвиньи выходят на дороги, не реагируют на автомобили и заходят на частные участки.

Недавно животных встретили грибник и его 12-летняя дочь. Девочка забралась на дерево, а мужчина отогнал стадо криками. Информации о травмах не поступало. Местные жители также сообщают, что кабаносвиньи разрывают землю на кладбище, вытаптывают посевы и уничтожают урожай. Животные содержатся в вольере в деревне Нопины, однако регулярно ломают ограждение и уходят от владельца.

После проверки ветеринары установили, что хозяин не поставил часть поголовья на учёт. Охотникам выдали разрешения на отлов животных, но собрать всё стадо пока не удалось. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Ранее домашние свиньи больше месяца свободно ходили по селу Новотроицкое в Хабаровском крае. Жители рассказывали о нападении животных на девочку, которой удалось убежать. Стадо заходило в огороды, портило детские площадки и разрывало землю на местном кладбище. Сельчане обращались к хозяйке животных и в администрацию, однако свиньи продолжали оставаться без присмотра.