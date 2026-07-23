На Земле началась вторая магнитная буря за последний месяц

По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, Землю накрыла вторая за месяц магнитная буря. Ожидается, что она продлится как минимум до середины пятницы.

«Под самый конец двухдневного пребывания в возмущённой плазме корональной дыры магнитосфера Земли всё же решила не подводить прогнозистов и окрасила графики геомагнитных индексов в красный цвет. <…> Около двух часов назад на Земле началась магнитная буря», — говорится в сообщении.

Отмечается, что нынешняя магнитная буря стала второй за месяц. Вместе с тем в сообщении уточняется, что явление оценивается по минимальному уровню (G1) и не относится к категории сильных. Буря может продлиться до середины завтрашнего дня по московскому времени.

Солнце резко вышло из затишья! Учёные ИКИ РАН зарегистрировали самую сильную вспышку более чем за две недели, а число событий за сутки выросло примерно до 20. Есть ли прямая угроза Земле и какой официальный прогноз магнитных бурь на ближайшие дни?