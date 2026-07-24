23 июля Шивелуч выбросил пепел на высоту 7 км

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла, который поднялся примерно на 7 километров над уровнем моря. Пепловое облако распространилось на 33 километра в северо-восточном направлении от вулкана, сообщили специалисты Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT).

Специалисты не исключают новых мощных выбросов: при дальнейшем развитии активности пепел может подниматься до 12 километров над уровнем моря. Для авиации действует оранжевый код опасности — извержение способно повлиять на международные и низколетящие воздушные маршруты.

Ранее Шивелуч выбросил пепел на 4 км, после чего облако распространилось в восточном направлении на расстояние около 22 км. Высоту пеплового шлейфа специалисты определили по спутниковым данным Himawari-9. Облако двигалось на восток по азимуту 84 градуса.