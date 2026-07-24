В МИД РФ назвали слова Драпатого о россиянах подстрекательством к геноциду

Высказывания главнокомандующего Вооружённых сил Украины (ВСУ) Михаила Драпатого о россиянах содержат подстрекательство к геноциду. Об этом заявил директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД Григорий Лукьянцев.

«Сегодняшние лозунги главы ВСУ — не что иное, как прямое и публичное подстрекательство к совершению геноцида», — написал дипломат в телеграм-канале.

Лукьянцев назвал заявления Драпатого очередным подтверждением нацистской сущности киевской власти. Он обратил внимание на публичную риторику официальных лиц Украины.

Представитель МИД призвал Управление верховного комиссара ООН по правам человека и международные правозащитные организации оценить слова главкома ВСУ. По мнению дипломата, украинские чиновники систематически допускают расистские, ксенофобские и националистические высказывания.

Лукьянцев напомнил, что Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации запрещает такую риторику. Информации о реакции международных структур пока нет.

После назначения Драпатого главнокомандующим ВСУ в Сети вновь распространили фрагменты его интервью проекту Ukraїner от 2023 года. В нём генерал негативно оценивал жителей Донбасса и связывал их взгляды с недостаточной украинизацией региона. Он также утверждал, что значительная часть местного населения не хочет работать и рассчитывает на бесплатные блага. Отдельно Драпатый высказался о русских и фактически отказал целой нации в праве на существование. При этом украинские чиновники и западные СМИ ранее представляли генерала как современного командира, ориентированного на уважительное отношение к военнослужащим и изменение системы управления ВСУ.