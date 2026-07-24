Лук стал яблоком раздора: Эстонская компания Rannarootsi не стала удалять скандальную рекламу

Эстонский производитель мясных продуктов Rannarootsi Lihatööstus не стал удалять рекламную публикацию, вызвавшую резкую реакцию в обществе. Часть пользователей увидела в ролике и изображении намёк на оскорбительное обозначение русскоязычных жителей страны, однако в компании заявили, что политического подтекста в кампании не было. Об этом сообщает ERR.

Ранее владельцы компании опубликовали рекламный постер. На нём двое молодых людей с украинскими флажками на рукавах жарят мясо на фоне горящих объектов вдали. Слоган на эстонском гласит: «Правильный гриль меняет горький вкус лука на более сладкий». В Эстонии слово «луковицы» используется как уничижительное прозвище для русскоязычных жителей — считается, что лук в страну привезли именно русские староверы.

По словам руководителя Rannarootsi Кардмо Акселя, авторы кампании говорили исключительно о продукте с луком и не связывали изображение или текст с национальной темой. Глава предприятия отметил, что о негативном значении слова «луковица» узнал уже после публикации поста.

В Rannarootsi также отвергли обвинения в том, что публикация была направлена против какой-либо этнической группы. В компании объяснили, что использованный образ якобы был связан с современной новостной повесткой, где регулярно появляются кадры разрушений и дыма. При этом руководство признало, что задуманный посыл оказался воспринят иначе, чем ожидалось.

Критика в адрес Rannarootsi прозвучала, в частности, от председателя Центристской партии Эстонии Михаила Кылварта. Он заявил, что подобные образы могут усиливать напряжённость в обществе и восприниматься как унижение части жителей страны. Несмотря на общественный резонанс и призывы бойкотировать продукцию компании, Rannarootsi решила оставить публикацию в соцсетях. В руководстве объяснили это тем, что пост уже получил широкое распространение и его удаление не изменит ситуацию.

«Публикация уже живёт своей жизнью. Какой смысл сейчас её удалять?» — говорится в заявлении компании.

Напомним, в Эстонии разгорелся скандал из-за антироссийской рекламы, которую местная компания разместила в соцсетях для продвижения мясной продукции. В Сети пользователи осудили её за такой юмор и потребовали извинений.