Стадо козлов перекрыло вход на станцию метро в Казани

Не менее десяти коз перекрыли проход к станции метро в Казани. Животные собрались возле входа в пересадочный узел, сообщил телеграм-канал Mash Iptash.

Козы заблокировали вход на станцию метро в Казани. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / csdssss

Козы спустились со склона, расположенного рядом со станцией, и заняли площадку перед входной группой. Пассажирам пришлось обходить стадо. Очевидцы сняли происходящее на видео.

«Стадо рогатых уже не раз замечали у «Аметьево», пару раз они заходили внутрь. Местные писали, что животные потерялись, но, оказывается, у ребят есть хозяева. Под их присмотром они пасутся на ближайшем склоне», — уточняется в публикации.

Ранее сообщалось, что десятки гибридов кабанов и домашних свиней начали выходить к жителям Афанасьевского района Кировской области. Стадо заметили в селе Бисерово и деревнях Жарковы и Алёшкины. Животные заходят на дороги и частные участки, портят урожай и разрывают землю на кладбище. При встрече со стадом 12-летней девочке пришлось забраться на дерево, пока её отец отгонял животных. Ветеринары установили, что владелец не поставил часть поголовья на учёт, а охотники получили разрешения на отлов кабаносвиней.