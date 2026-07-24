«У него характер Евгения»: Рудковская оценила реакцию сына на хейт

13-летний фигурист Александр Плющенко не читает критику после решения выступать за сборную Азербайджана. Об этом его мать Яна Рудковская рассказала на фестивале Dream Fest в Баку изданию Super.

Продюсер заявила, что её семья давно привыкла к повышенному вниманию. По её словам, некоторые пользователи обсуждают Плющенко ради внимания к собственным публикациям.

«Мы не расстраиваемся. Мы давно привыкли, что люди любят хайпануть на нашей фамилии. Хорошо, что Саша это не читает. <…> Он вообще не воспринимает это никак. У него характер Евгения», — рассказала Рудковская.

Она добавила, что сын живёт своей жизнью и имеет собственное мнение. Александр считает, что сможет одновременно представлять Россию и Азербайджан. Рудковская подчеркнула, что фигурист продолжит продвигать российскую школу фигурного катания. Спортсмен тренируется под руководством своего отца, олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Ранее Рудковская объяснила выбор страны частыми поездками семьи в Баку и давними связями с республикой. По её словам, сын давно хотел участвовать в международных турнирах, однако сам не выбирал новое спортивное гражданство. Продюсер считает, что Александр будет представлять две страны, поскольку продолжает заниматься в российской академии своего отца. Переход 13-летнего фигуриста вызвал обсуждение среди представителей спорта и шоу-бизнеса.