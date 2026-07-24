Трамп заставит Иран возмещать ущерб от атак на торговые суда

США будут возмещать ущерб торговым судам и грузам за счёт замороженных иранских средств. Об этом американский лидер Дональд Трамп заявил в социальной сети Truth Social.

Новый порядок будет действовать до появления других распоряжений. Республиканец добавил, что компенсация покроет убытки, связанные с повреждениями как самих судов, так и перевозимой продукции и имущества.

«Этот ущерб может оказаться очень существенным, но, тем не менее, это справедливый и оправданный шаг», — написал Трамп.

Ранее сообщалось, что Трамп рассматривает возможность нового массированного удара по Ирану. Американский президент утверждал, что такая операция может превзойти по масштабу предыдущие атаки США. Подготовительные мероприятия уже завершили, однако окончательного решения Вашингтон пока не принял. Поводом для усиления военной кампании хозяин Белого дома назвал действия Ирана в Ормузском проливе. США обвиняют Тегеран в нападениях на коммерческие суда. Американский лидер также допускал удары по иранским мостам и электростанциям в ответ на новые атаки.