«Мощнее всего, что было»: Трамп обдумывает новый удар по Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что близок к принятию решения о новом массированном ударе по Ирану. По его словам, возможная операция окажется масштабнее всех предыдущих американских атак на Исламскую Республику.

В беседе с Axios американский лидер подчеркнул, что окончательное решение пока не принято. При этом необходимые приготовления к новой военной операции уже проведены.

Трамп сравнил возможную атаку с операцией «Эпическая ярость», которую США и Израиль начали против Ирана 28 февраля 2026 года. Тогда ударам подверглись военные, правительственные и ядерные объекты на территории страны.

Поводом для дальнейшего усиления кампании президент США назвал действия Ирана в районе Ормузского пролива. Вашингтон обвиняет Тегеран в нападениях на коммерческие суда и попытках ограничить движение через один из важнейших маршрутов мировой торговли нефтью.

Накануне Трамп пообещал отвечать на каждую атаку на судно ударами по иранской инфраструктуре. В качестве возможных целей он назвал мосты и электростанции.

Одновременно американский президент не исключил возвращения к переговорам. По его оценке, Тегеран заинтересован в диалоге, но пока не готов заключить соглашение. Таким образом, окончательный выбор между дальнейшей эскалацией и дипломатическим сценарием ещё не сделан.

Ранее Life.ru подробно разбирал новый виток ударов США по Ирану и причины обострения вокруг Ормузского пролива. Вашингтон тогда также сочетал военное давление с заявлениями о готовности сохранить переговорный канал.