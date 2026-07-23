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23 июля, 16:05

«Мощнее всего, что было»: Трамп обдумывает новый удар по Ирану

Трамп допустил новый массированный удар США по Ирану

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Президент США Дональд Трамп заявил, что близок к принятию решения о новом массированном ударе по Ирану. По его словам, возможная операция окажется масштабнее всех предыдущих американских атак на Исламскую Республику.

В беседе с Axios американский лидер подчеркнул, что окончательное решение пока не принято. При этом необходимые приготовления к новой военной операции уже проведены.

Трамп сравнил возможную атаку с операцией «Эпическая ярость», которую США и Израиль начали против Ирана 28 февраля 2026 года. Тогда ударам подверглись военные, правительственные и ядерные объекты на территории страны.

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Поводом для дальнейшего усиления кампании президент США назвал действия Ирана в районе Ормузского пролива. Вашингтон обвиняет Тегеран в нападениях на коммерческие суда и попытках ограничить движение через один из важнейших маршрутов мировой торговли нефтью.

Накануне Трамп пообещал отвечать на каждую атаку на судно ударами по иранской инфраструктуре. В качестве возможных целей он назвал мосты и электростанции.

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Одновременно американский президент не исключил возвращения к переговорам. По его оценке, Тегеран заинтересован в диалоге, но пока не готов заключить соглашение. Таким образом, окончательный выбор между дальнейшей эскалацией и дипломатическим сценарием ещё не сделан.

Ранее Life.ru подробно разбирал новый виток ударов США по Ирану и причины обострения вокруг Ормузского пролива. Вашингтон тогда также сочетал военное давление с заявлениями о готовности сохранить переговорный канал.

Всё о войне на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

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Марина Фещенко
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