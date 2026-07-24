США перенаправили 12 торговых судов в рамках блокады Ирана

Американские военные перенаправили 12 торговых судов после возобновления блокады морских портов Ирана. Ещё одно судно вывели из строя, сообщило Центральное командование ВС США.

«С момента возобновления морской блокады против Ирана СЕНТКОМ перенаправил 12 коммерческих судов и вывел из строя ещё одно для того, чтобы не дать судам зайти в иранские порты или прибрежные зоны или покинуть их», — говорится в сообщении командования в социальной сети X.

США вернулись к блокаде иранских портов 14 июля. СЕНТКОМ не уточнило названия судов, их местонахождение и характер применённых против них мер.

Ранее сообщалось, что США намерены компенсировать ущерб торговым судам и грузам за счёт замороженных иранских активов. Президент Дональд Трамп добавил, что компенсация покроет убытки, связанные с повреждениями как самих судов, так и перевозимой продукции и имущества. Размер доступных для выплат средств и механизм получения компенсаций Вашингтон пока не раскрыл.