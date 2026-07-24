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24 июля, 00:10

США тринадцатую ночь подряд атакуют военные объекты Ирана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Creativa Images

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Creativa Images

Американские военные начали новую серию ударов по объектам на территории Ирана. Атаки стартовали в 01:45 мск, сообщило Центральное командование ВС США.

«Силы США начали снова наносить удары по иранским военным объектам сегодня в 18:45 по времени Восточного побережья США (01:45 мск. — Прим. Life.ru). Это 13-я подряд ночь нанесения ударов», — говорится в публикации командования в социальной сети X.

СЕНТКОМ не уточнил количество целей и тип применённого вооружения. Информации о результатах атак и возможных пострадавших пока нет.

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Ранее Корпус стражей исламской революции объявил об атаке на американскую авиабазу Али-аль-Салем в Кувейте. По утверждению КСИР, удар уничтожил зенитный ракетный комплекс Patriot, повредил военный склад и ангар с беспилотниками MQ-9. Иранская сторона также сообщила об атаках на места размещения американских военнослужащих и два вертолётных укрытия в лагере «Аль-Адири». Тегеран отверг обвинения в нарушении суверенитета Кувейта и заявил, что эти объекты находятся под контролем Вашингтона. Независимого подтверждения этой информации не поступало.

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Антон Голыбин
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