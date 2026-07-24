Срочно отчислим или лишим стипендии: В Госдуме рассказали, как мошенники атакуют студентов

Появилась очередная схема мошенничества, ориентированная на студентов. Злоумышленники выдают себя за ректоров, деканов и других представителей руководства вузов, создают личные чаты в мессенджерах, направляют сообщения от имени администрации и под различными предлогами пытаются вовлечь студентов в дальнейшее общение. Об этом Life.ru рассказал член комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

По словам депутата, следующим этапом становятся требования предоставить персональные данные, перейти по ссылке, подтвердить учётную запись или выполнить иные действия, которые в конечном итоге позволяют мошенникам получить доступ к личной информации или аккаунтам жертвы.

Важно понимать, что руководство образовательных организаций не взаимодействует со студентами через личные переписки в мессенджерах по вопросам, требующим срочного реагирования. Все официальные уведомления распространяются через утверждённые каналы коммуникации — официальный сайт вуза, личный кабинет студента или проверенные информационные ресурсы университета. Если сообщение поступает в личный чат и при этом сопровождается просьбой действовать незамедлительно, это уже серьёзный повод усомниться в его подлинности. Антон Немкин Член комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор проекта «Цифровая Россия»

Характерная особенность подобных атак — создание атмосферы срочности и психологического давления. Аферисты стараются лишить человека времени на размышление, убеждая, что вопрос необходимо решить немедленно, иначе возникнут серьёзные последствия. Именно в таком эмоциональном состоянии люди чаще совершают ошибки, переходят по вредоносным ссылкам или сообщают сведения, которые никогда не должны передаваться посторонним.

Преступники всё активнее адаптируют схемы социальной инженерии под различные аудитории. Если раньше они чаще представлялись сотрудниками банков или правоохранительных органов, то теперь используют образы преподавателей, деканов, ректоров, которым молодёжь привыкла доверять. Это говорит о том, что мошеннические сценарии становятся более персонализированными и требуют ещё большей цифровой грамотности со стороны пользователей.

«Поэтому главный совет остаётся неизменным: не принимать никаких решений под давлением, всегда перепроверять информацию через официальные каналы и не выполнять никаких действий по просьбе неизвестных собеседников в мессенджерах. Несколько минут, потраченных на проверку сообщения, могут уберечь не только от потери денежных средств, но и от компрометации персональных данных и учётных записей», — заключил парламентарий.

Ранее молодая жительница Нижнеудинска лишилась более полумиллиона рублей после того, как перешла по ссылке от нового знакомого из интернета, чтобы посмотреть меню ресторана. 19-летняя девушка познакомилась с мужчиной, который пригласил её на встречу и предложил выбрать блюда по ссылке. Для открытия меню требовалось сфотографировать лицо. После этого она получила СМС о входе в её профиль на «Госуслугах» с номером «горячей линии». Позвонив, она узнала, что на неё оформлены кредиты, а деньги ушли за границу. Затем «сотрудник госбезопасности» пригрозил уголовным делом за помощь запрещённым структурам и предложил «задекларировать» средства. Напуганная девушка заняла у знакомых более 500 тысяч рублей и перевела их мошенникам несколькими платежами.