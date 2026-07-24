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24 июля, 01:20

Младший сержант Армии России гранатами уничтожил два пулемётных расчёта ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Vog

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Vog

Две украинские пулемётные точки, сдерживавшие наступление российских подразделений, были уничтожены в ходе штурма опорного пункта благодаря действиям младшего сержанта Станислава Макарова. Как сообщили в Минобороны России, он ликвидировал их ручными гранатами.

По данным ведомства, военнослужащий участвовал в операции по захвату укреплённой позиции. Наступление осложнялось плотным огнём противника и атаками FPV-дронов, которые мешали продвижению штурмовой группы. Оценив обстановку, Макаров использовал особенности рельефа, чтобы скрытно обойти участок, откуда вёлся наиболее интенсивный огонь. Приблизившись к огневым точкам, он забросал их гранатами. Это позволило российским бойцам продолжить штурм и занять опорный пункт.

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А ранее Life.ru писал, что модернизированный гексакоптер «Кощей» задействовали для снабжения подразделений в труднодоступных районах зоны СВО. Аппарат используют для перевозки воды, продуктов и медикаментов благодаря его низкой шумности и возможностям доставки грузов. Сейчас «Кощей» применяется для доставки военнослужащим воды, продовольствия, медикаментов и других необходимых вещей. Беспилотник позволяет обеспечивать подразделения в районах, куда затруднён доступ обычного транспорта.

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Тимур Хингеев
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