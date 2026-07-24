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24 июля, 01:16

Маленький герой: В Белгородской области мальчик закрыл собой младшего брата, спасая его от взрыва БПЛА

Под Белгородом 11-летний мальчик закрыл собой брата во время детонации дрона ВСУ

Обложка © MAX / Александр Шуваев

Обложка © MAX / Александр Шуваев

Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев навестил детей, пострадавших при недавних обстрелах Вооружённых сил Украины (ВСУ). В больницах находятся четыре девочки в возрасте 9, 13, 16 и 16 лет, а также трое мальчиков — 11, 16 и 17 лет.

Александр Шуваев навестил детей, пострадавших при недавних обстрелах Вооружённых сил Украины. Видео © MAX / Александр Шуваев

«Отдельно отмечу двух ребят — Арсения 17-ти лет и Клима, которому 11», — написал Шуваев в «Максе».

11-летний Клим в экстремальной ситуации проявил себя как настоящий герой. Во время детонации беспилотника ВСУ мальчик закрыл собой трёхлетнего брата. Сам получил осколочные ранения, но младшего брата спас — тот остался невредим.

17-летний Арсений пострадал при атаке ВСУ на автобус в Шебекино — получил серьёзную акубаротравму и множественные осколочные ранения. Но не растерялся и, как настоящий мужчина, стал помогать другим пассажирам выбираться из разбитого автобуса. Его действия спасли не одного человека.

Шесть человек ранены при ударе ВСУ по автобусу в Брянской области
Шесть человек ранены при ударе ВСУ по автобусу в Брянской области

Ранее в Воронежской области в результате удара в пригороде областного центра погиб трёхлетний мальчик. Дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили над регионом 36 воздушных целей. Однако падение сбитого дрона спровоцировало пожар в частном доме. Ребёнок находился внутри вместе с родителями. Спасти его не удалось. Мать и отец мальчика получили ранения разной степени тяжести. Также легкие травмы получил 19-летний парень, находившийся неподалёку.

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Алена Пенчугина
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