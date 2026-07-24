Маленький герой: В Белгородской области мальчик закрыл собой младшего брата, спасая его от взрыва БПЛА

Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев навестил детей, пострадавших при недавних обстрелах Вооружённых сил Украины (ВСУ). В больницах находятся четыре девочки в возрасте 9, 13, 16 и 16 лет, а также трое мальчиков — 11, 16 и 17 лет.

Александр Шуваев навестил детей, пострадавших при недавних обстрелах Вооружённых сил Украины. Видео © MAX / Александр Шуваев

«Отдельно отмечу двух ребят — Арсения 17-ти лет и Клима, которому 11», — написал Шуваев в «Максе».

11-летний Клим в экстремальной ситуации проявил себя как настоящий герой. Во время детонации беспилотника ВСУ мальчик закрыл собой трёхлетнего брата. Сам получил осколочные ранения, но младшего брата спас — тот остался невредим.

17-летний Арсений пострадал при атаке ВСУ на автобус в Шебекино — получил серьёзную акубаротравму и множественные осколочные ранения. Но не растерялся и, как настоящий мужчина, стал помогать другим пассажирам выбираться из разбитого автобуса. Его действия спасли не одного человека.

Ранее в Воронежской области в результате удара в пригороде областного центра погиб трёхлетний мальчик. Дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили над регионом 36 воздушных целей. Однако падение сбитого дрона спровоцировало пожар в частном доме. Ребёнок находился внутри вместе с родителями. Спасти его не удалось. Мать и отец мальчика получили ранения разной степени тяжести. Также легкие травмы получил 19-летний парень, находившийся неподалёку.