На Камчатке зафиксирован пеплопад после выброса на Шивелуче
Обложка © МАКС / Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН
Пепел извергающегося вулкана Шивелуч выпал в населённых пунктах Усть-Камчатского и Мильковского округов Камчатки. Об этом сообщили Камчатская группа реагирования на вулканические извержения и региональное управление МЧС России.
В посёлке Ключи Усть-Камчатского округа слой пепла достиг одного миллиметра. Позднее следы выброса обнаружили в Милькове, Долиновке, Таёжном и Лазо.
Жители Мильковского округа не обращались в единую дежурно-диспетчерскую службу. Информации о нарушении работы предприятий и объектов инфраструктуры не поступало.
Ранее сообщалось, что 23 июля Шивелуч также выбросил столб пепла на высоту около 7 км. Облако распространилось на 33 км в северо-восточном направлении. Вулканологи допускали продолжение активности и новые выбросы высотой до 12 км над уровнем моря. Специалисты сохранили оранжевый код опасности для авиации.
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