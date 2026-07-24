На Камчатке зафиксирован пеплопад после выброса на Шивелуче

Пепел извергающегося вулкана Шивелуч выпал в населённых пунктах Усть-Камчатского и Мильковского округов Камчатки. Об этом сообщили Камчатская группа реагирования на вулканические извержения и региональное управление МЧС России.

В посёлке Ключи Усть-Камчатского округа слой пепла достиг одного миллиметра. Позднее следы выброса обнаружили в Милькове, Долиновке, Таёжном и Лазо.

Жители Мильковского округа не обращались в единую дежурно-диспетчерскую службу. Информации о нарушении работы предприятий и объектов инфраструктуры не поступало.

Ранее сообщалось, что 23 июля Шивелуч также выбросил столб пепла на высоту около 7 км. Облако распространилось на 33 км в северо-восточном направлении. Вулканологи допускали продолжение активности и новые выбросы высотой до 12 км над уровнем моря. Специалисты сохранили оранжевый код опасности для авиации.