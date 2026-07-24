В России запретили включать добрачные доходы супругов в расчёт пособия

Верховный суд РФ разъяснил, какие доходы должны учитываться при назначении единого пособия. В расчёт нельзя включать заработок супруга или супруги, полученный до официального оформления брака, сообщает газета «Известия».

Решение было принято после рассмотрения дела женщины, которой отказали в выплате из-за дохода мужа. Соцфонд включил в расчёт его заработок за период с августа 2023 года по июль 2024 года, однако брак был зарегистрирован только 8 июня 2024 года. Из-за этого показатели дохода семьи оказались выше установленного уровня.

Верховный суд отметил, что статус супругов возникает только после регистрации брака. Поэтому средства, которые один из супругов получил до этой даты, не могут учитываться при определении нуждаемости семьи. Единое пособие назначается родителям детей до 17 лет и беременным женщинам, вставшим на учёт до 12-й недели. Для получения выплаты оцениваются доходы и имущество семьи, а среднедушевой доход не должен превышать региональный прожиточный минимум.

Ранее доцент Игорь Балынин сообщил, что семьи с детьми до 17 лет и беременные женщины, вставшие на учёт до 12-й недели, имеют право на ежемесячное пособие на ребёнка и его воспитание. С 1 января 2026 года увеличился прожиточный минимум, что автоматически привело к росту размеров пособий без необходимости подавать заявления. Выплаты за июнь поступают в июле. Также он отметил новое правило для многодетных семей: если их доход превышает прожиточный минимум не больше чем на 10%, и они обратились за пособием в последний месяц предыдущего периода или в течение трёх месяцев после его окончания, они сохраняют право на выплату в размере 50%.