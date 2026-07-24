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24 июля, 02:22

Юрист объяснил, как восстановить потерянный пенсионный стаж без обращения в суд

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Ошибки в учёте стажа могут привести к занижению размера пенсии. О том, как восстановить справедливость во внесудебном порядке, в интервью агентству «Прайм» рассказал вице-президент Международной Ассоциации медиаторов «Сила Диалога» Дмитрий Хрулев.

«Сначала стоит получить письменный ответ Социального фонда с указанием, какой именно период исключён из стажа и по какой причине. Фраза сотрудника у окна ничего не решает», — уточнил юрист.

На следующем этапе потребуется собрать подтверждающие документы: трудовые договоры, справки, приказы, ведомости о зарплате, военный билет или свидетельства о рождении детей. Собранные материалы необходимо направить в Социальный фонд.

Как подчеркнул Хрулев, важно не только подать заявление, но и зарегистрировать его под входящим номером. В случае отказа на районном уровне жалобу можно направить в вышестоящий пенсионный орган.

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Ране стала известна разница между самой высокой и низкой средней пенсией в РФ. Разница между самой высокой и самой низкой средней пенсией в российских регионах достигла 23 380 рублей в июне. Самую высокую среднюю пенсию получают жители Чукотского автономного округа. Её размер составляет 42 270 рублей. Минимальный показатель зафиксировали в Дагестане, где средняя выплата достигла 18 890 рублей.

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Алена Пенчугина
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