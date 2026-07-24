256 детей стали жертвами украинских атак в ДНР с 2014 года

В результате действий украинских формирований с 2014 года в ДНР погибли 256 детей. Ещё 1076 несовершеннолетних получили ранения, сообщила ТАСС уполномоченный по правам человека в республике Дарья Морозова.

Омбудсмен привела эти данные в преддверии Дня памяти детей — жертв войны в Донбассе. Его ежегодно отмечают 27 июля.

«С 2014 года в результате агрессии вооружённых формирований Украины на территории Донецкой Народной Республики погибли 256 детей. Каждая такая потеря — это невосполнимая трагедия для семей и для всего нашего народа», — сказала Морозова.

Глава ДНР учредил памятную дату в 2022 году. Её связали с событиями 27 июля 2014 года, когда украинские войска нанесли массированный удар по Горловке. Тогда погибли 22 человека. Среди них оказались 23-летняя Кристина Жук и её десятимесячная дочь Кира. В Донбассе женщину с ребёнком стали называть Горловской Мадонной, а день удара — «кровавым воскресеньем».

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал о ходе расследования преступлений иностранных наёмников в Курской области. По его данным, местные жители сообщили следователям о случаях применения гранат против мирных граждан. Глава СК счёл такие действия проявлением пренебрежения нормами международного права. Следователи продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего и личности причастных.